По Барнаулу ездит маршрутка с дырой в днище

Скриншот видео из телеграм-канала «В курсе 22»/t.me/vkurse22

По Барнаулу курсирует маршрутка №47 с огромной дырой в днище. Видео опубликовано в телеграм-канале «В курсе 22».

На кадрах видно, что дыра зияет под одним из сидений. Через нее можно даже увидеть дорогу. Возмущенные горожане оставили под видео едкие комментарии:

«Плати 30 рублей и не жалуйся. Нормально, цены за проезд только и могут повышать», «Ладно мерзнуть, тут бы не выпасть. И помимо этого, автобусов не дождешься, приходится бежать на работу. Я в маршрутке №6 ехала, думала она развалится по дороге».

Некоторые предложили чиновникам и руководителю предприятия, обслуживающего маршрут, самим попользоваться такими услугами.