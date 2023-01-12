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НовостиПроисшествия12 января 2023 8:22

На алтайской железной дороге загорелся электровоз

ЧП случилось из-за технической неисправности
Александра Сапожкова
Задержки в движении поездов и других опасных последствий не было

Задержки в движении поездов и других опасных последствий не было

Фото: Олег УКЛАДОВ

12 января около 0:30 на станции Шпагино в Алтайском крае загорелся электровоз грузового поезда, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за технической неисправности. Пожар в 0:48 потушила локомотивная бригада. При этом никто не пострадал. Задержки в движении поездов и других опасных последствий не было.

Сейчас барнаульская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ЧП.