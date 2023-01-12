На алтайской железной дороге загорелся электровоз

Задержки в движении поездов и других опасных последствий не было Фото: Олег УКЛАДОВ

12 января около 0:30 на станции Шпагино в Алтайском крае загорелся электровоз грузового поезда, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за технической неисправности. Пожар в 0:48 потушила локомотивная бригада. При этом никто не пострадал. Задержки в движении поездов и других опасных последствий не было.

Сейчас барнаульская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства ЧП.