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НовостиПроисшествия12 января 2023 7:55

В Бийске на ребенка неподалеку от школы напала бродячая собака

Местные жители постоянно жалуются на стаи животных
Александра Сапожкова
Нападение произошло на дороге между школой и домом №214 по ул. Советской

Нападение произошло на дороге между школой и домом №214 по ул. Советской

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске ребенка неподалеку от школы №17 покусала бродячая собака. Об этом сообщила мать ученика, пишет «Бийский рабочий».

По словам женщины, нападение собаки произошло на дороге между школой и домом №214 по ул. Советской. Причем местные жители регулярно жалуются на стаи бродячих собак, которые кидаются на людей .

Обращения к администрации города, судя по всему, результатов не принесли, и женщина на портале «Госуслуги Решаем вместе» опубликовала обращение к губернатору региона.