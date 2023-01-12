В Бийске на ребенка неподалеку от школы напала бродячая собака

Нападение произошло на дороге между школой и домом №214 по ул. Советской Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске ребенка неподалеку от школы №17 покусала бродячая собака. Об этом сообщила мать ученика, пишет «Бийский рабочий».

По словам женщины, нападение собаки произошло на дороге между школой и домом №214 по ул. Советской. Причем местные жители регулярно жалуются на стаи бродячих собак, которые кидаются на людей .

Обращения к администрации города, судя по всему, результатов не принесли, и женщина на портале «Госуслуги Решаем вместе» опубликовала обращение к губернатору региона.