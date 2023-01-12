Порядка 11 тысяч алтайских медиков получат в феврале новые выплаты

Размер выплаты зависит от специальности Фото: Олег УКЛАДОВ

В феврале 2023 года порядка 11 тысяч алтайских медиков получат новые выплаты, сообщает региональный Минздрав.

О введении дополнительных ежемесячных социальных выплат с 1 января 2023 года ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Их размер составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц - в зависимости от специальности. По предварительной оценке, на Алтае право на выплаты будут иметь порядка 4,5 тысяч врачей, 6 тысяч средних медработников и 500 младших.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов поручил в короткие сроки провести селекторное видеосовещание с медицинскими организациями, чтобы объяснить, каким образом будут организованы выплаты. Также собрать вопросы и дать разъяснения.