Бийчанин убил экс-супругу из-за претензий по поводу чувств

Вечером 2 октября 2022 года между экс-супругами вспыхнула ссора Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его обвинили в убийстве экс-супруги, сообщили в Следкоме региона.

По данным следствия, несмотря на развод, пара проживала в одной квартире. Вечером 2 октября 2022 года между ними на кухне вспыхнула ссора из-за того, что женщина стала высказывать претензии по поводу чувств к ней экс-мужа.

«Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.В результате конфликта он причинил потерпевшей ножевое ранение в область грудной клетки. 37-летняя женщина скончалась на месте», – рассказали в ведомстве.

Обвиняемый вину не признал. Однако следствие собрало достаточно доказательств. Сейчас уголовное дело направлено в суд.