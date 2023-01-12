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НовостиПроисшествия12 января 2023 5:42

Бийчанин убил экс-супругу из-за претензий по поводу чувств

Он нанес смертельный удар ножом в грудь
Александра Сапожкова
Вечером 2 октября 2022 года между экс-супругами вспыхнула ссора

Вечером 2 октября 2022 года между экс-супругами вспыхнула ссора

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его обвинили в убийстве экс-супруги, сообщили в Следкоме региона.

По данным следствия, несмотря на развод, пара проживала в одной квартире. Вечером 2 октября 2022 года между ними на кухне вспыхнула ссора из-за того, что женщина стала высказывать претензии по поводу чувств к ней экс-мужа.

«Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.В результате конфликта он причинил потерпевшей ножевое ранение в область грудной клетки. 37-летняя женщина скончалась на месте», – рассказали в ведомстве.

Обвиняемый вину не признал. Однако следствие собрало достаточно доказательств. Сейчас уголовное дело направлено в суд.