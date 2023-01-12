На Алтай поступили насадки на шприц для назальной вакцины от ковида

Назальная вакцина используется, когда у человека нет насморка Фото: Минздрав Алтайского края

33 тысячи насадок-распылителей на шприцы для вакцинации от ковида поступили в поликлиники Алтайского края, сообщили в минздраве региона.

Как отметили в министерстве, раньше иммунизация от коронавируса проводилась только внутримышечно, теперь же получить вакцину можно назально. При таком способе введения также используется препарат «ГамКовидВак» (Спутник-V).

- Медработник нажимает на поршень шприца, и вакцина впрыскивается в нос с помощью насадки и в виде мельчайших частиц оседает на слизистой. В результате образуются антитела, которые нейтрализуют вирус, - рассказала главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Назальная вакцина используется, когда у человека нет насморка. После иммунизации в течение двух часов не рекомендуется есть, пить, курить, сморкаться и чихать.