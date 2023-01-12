Миллион россиян стали получать пенсии на карты ВТБ

«Все больше россиян предпочитают получать свои пенсии на наши карты: за год их количество увеличилось более чем на 50% и превысило 1 млн человек. При этом 400 тысяч клиентов получили выплаты на наши карты впервые. За прошедший год им было зачислено более 200 млрд рублей, не считая дополнительных средств, направляемых пенсионерам в рамках нашей инициативы «Семейный капитал». Мы понимаем, насколько клиентам важна наша поддержка, поэтому в 2023 году продолжим развивать собственные меры помощи и усилим взаимодействие с государственными органами, чтобы процесс получения выплат становился еще более простым», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Банк оказывает финансовую поддержку клиентам, получающим пенсию на карту банка, и ежемесячно начисляет проценты на остаток по счету до 100 тыс. рублей. Банк за свой счет оформляет страховки карт и счетов пенсионеров от мошенников, а также предоставляет пенсионерам другие меры поддержки. Например, клиенты старшего поколения могут снимать средства с карты в банкоматах сторонних банков без комиссии. В 2022 году этой опцией воспользовались более 290 тысяч клиентов, которые совершили почти 2,7 млн таких операций.

Банк запустил стратегию семейного капитала в июне 2022 года. Она направлена на поддержку российских семей на всех этапах их развития: от рождения ребенка до выплаты пенсии и включает в себя как необходимые финансовые и государственные сервисы, так и дополнительные льготы и помощь от банка.