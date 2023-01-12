В Барнауле бизнесмен выкупил изуродованный недострой с дыркой в стене

Здание рушится, превращается в свалку мусора, бутылок и шприцов

Барнаульский бизнесмен Антон Переверзев за 11,1 млн рублей выкупил на торгах изуродованное недостроенное здание на ул. Попова, 131, сообщает «Толк».

По данным издания, это двухэтажное строение - несостоявшийся детский спортивный комплекс. Оно находится во дворах между улицами Взлетная и Балтийская, имеет площадь 796 кв. метров и степень готовности почти 60%. 18 лет назад его начинала строить компания «Холидей», но потом обанкротилась.

Местные жители много лет били тревогу: здание рушится, превращается в свалку мусора, бутылок и шприцов, привлекает плохие компании. Кто-то проделал дыру в стене, через которую туда могут проникнуть все желающие.

Что касается планов нового собственника, то они остаются неясными. Сейчас Антон Переверзев пока находится за пределами страны.