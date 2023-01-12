Теперь средний размер пенсии по старости в регионе составляет 19 223 рубля Фото: Олег УКЛАДОВ

После недавней индексации на 4,8% пенсии на Алтае в среднем увеличились на 879,63 рублей в месяц. Об этом сообщили в отделении Соцфонда России по краю.

Повышение коснулось 546 870 неработающих пенсионеров. Теперь средний размер пенсии по старости в регионе составляет 19 223 рубля. Некоторые в связи с новогодними каникулами получили выплаты за январь досрочно. Отмечается, что для каждого человека индексация была индивидуальной и зависела от размера пенсии.

Одновременно с выплатами пенсионерам с нового года также на 4,8% проиндексированы пенсионные права будущих пенсионеров.

- Это происходит через увеличение стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия, - уточнили в отделении Социального фонда.