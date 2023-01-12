Пять аварийных домов снесут в Октябрьском районе Барнаула в 2023 году

Бывший дом №19 на улице Беляева Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В первом квартале 2023 года в Октябрьском районе Барнаула запланирован снос пяти домов, сообщили в мэрии.

Дома расположены на ул. Водопроводная, Декабристов (два здания), Смирнова и Сухова.

Отмечается, что районе находится 75 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В 2022 - 2023 годах снесли 12 строений. В их числе - дом №19 на улице Беляева, который был признан аварийным еще в 2013 году, а окончательно расселен в августе 2022 года. Закончить работы по сносу этого дома планируется до конца января.