В Алтайском крае запретили охоту на косулю, лося и марала

Охотничьи угодья контролируют специалисты Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае с 10 января закрыт сезон охоты на копытных животных. Как сообщили в Минприроды региона, пока продолжается охота на лису, куницу и других зверей.

- Для пресечения браконьерства краевая служба госохотнадзора продолжает патрулирование охотничьих угодий. Выездные обследования проводят совместно с представителями органов внутренних дел, Росгвардии, Пограничного управления ФСБ России, охотпользователей, - подчеркнули в министерстве.

До конца февраля охотники могут пойти на зайца, лисицу, кабана, корсака, ондатру, водяную полевку, выдру, бобра, норку и белку, а также других животных. Для охоты необходимо иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов или путевка.