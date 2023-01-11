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НовостиПроисшествия11 января 2023 11:02

В алтайском селе приятели угнали автомобиль, чтобы добраться до сауны

Добравшись до города, они бросили машину
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
По данному факту возбудили уголовное дело

По данному факту возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Змеиногорском районе сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля в поселке Беспаловский. Как выяснилось, на нем подозреваемые пытались доехать до сауны, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился мужчина 1983 года рождения и заявил об угоне ВАЗ-21053, который стоял возле дома. Вскоре удалось выйти на подозреваемых, ими оказались два приятеля 1991 года рождения.

- Молодые люди пояснили, что проходили мимо и увидели припаркованный автомобиль, на котором решили съездить в город Змеиногорск в сауну, - отметили в полиции.

Однако по дороге машина заглохла, и тогда мужчины выдернули замок зажигания, завели машину, добрались до Змеиногорска и бросили машину у знакомой. Подозреваемых задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело.