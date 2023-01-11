В алтайском селе приятели угнали автомобиль, чтобы добраться до сауны

По данному факту возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Змеиногорском районе сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля в поселке Беспаловский. Как выяснилось, на нем подозреваемые пытались доехать до сауны, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился мужчина 1983 года рождения и заявил об угоне ВАЗ-21053, который стоял возле дома. Вскоре удалось выйти на подозреваемых, ими оказались два приятеля 1991 года рождения.

- Молодые люди пояснили, что проходили мимо и увидели припаркованный автомобиль, на котором решили съездить в город Змеиногорск в сауну, - отметили в полиции.

Однако по дороге машина заглохла, и тогда мужчины выдернули замок зажигания, завели машину, добрались до Змеиногорска и бросили машину у знакомой. Подозреваемых задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело.