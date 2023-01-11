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НовостиОбщество11 января 2023 10:00

Барнаулец оформил на знакомого микрозаймы на 100 тысяч рублей

Он взял на его имя порядка семи кредитов
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
По факту кражи возбуждено дело

По факту кражи возбуждено дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина похитил около 100 тысяч рублей у знакомого, оформив микрозаймы на его имя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился 23-летний потерпевший. Он рассказал, что ему на телефон стали звонить люди из финансовых учреждений и просить погасить потребительский кредит. Мужчина был удивлен, ведь не оформлял займы, а позднее выяснилось, что кто-то оформил на него кредит на 95 тысяч рублей.

- Подозреваемый периодически встречался с заявителем, они вместе распивали спиртное. В какой-то момент молодой человек смог воспользоваться персональными данными потерпевшего и оформил порядка семи микрозаймов на его имя. Полученные денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды, - отметили в полиции.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Правоохранители просят барнаульцев быть бдительными и не сообщать никому данные банковских карт, а также пароли.