Барнаулец оформил на знакомого микрозаймы на 100 тысяч рублей

По факту кражи возбуждено дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина похитил около 100 тысяч рублей у знакомого, оформив микрозаймы на его имя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился 23-летний потерпевший. Он рассказал, что ему на телефон стали звонить люди из финансовых учреждений и просить погасить потребительский кредит. Мужчина был удивлен, ведь не оформлял займы, а позднее выяснилось, что кто-то оформил на него кредит на 95 тысяч рублей.

- Подозреваемый периодически встречался с заявителем, они вместе распивали спиртное. В какой-то момент молодой человек смог воспользоваться персональными данными потерпевшего и оформил порядка семи микрозаймов на его имя. Полученные денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды, - отметили в полиции.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Правоохранители просят барнаульцев быть бдительными и не сообщать никому данные банковских карт, а также пароли.