В Барнауле в нескольких медучреждениях назначили главных врачей

Министерство здравоохранения Алтайского края

В Барнауле на первой неделе нового года произошло несколько назначений главных врачей. Подробнее рассказали в минздраве Алтайского края.

9 января замминистра здравоохранения Наталья Белоцкая представила коллективу Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера нового главного врача – им стал Олег Войтов. Он начал свой путь в профессии с должности врача-хирурга в районной больнице, с июня 2019 года возглавлял Каменскую межрайонную больницу.

Также на пост главного врача назначен Константин Печеников. Он будет руководить барнаульской Городской больницей №10. Ранее он возглавлял Калманскую ЦРБ. А с 10 января на должность назначен Юрий Козлов: он возглавит Стоматологическую поликлинику №1. Мужчина в течение 12 лет работал в стоматологической поликлинике АГМУ.