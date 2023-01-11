Замглавы по вопросам ЖКХ в Бийске назначен Александр Заровняев

Александр Заровняев. Фото: t.me/shchigrev_bsk

В Бийске назначили заместителя главы администрации по ЖКХ. Как сообщил мэр наукограда Виктор Щигрев в своем телеграм-канале, им стал Александр Заровняев.

Мужчина вернулся на пост в мэрию из Рубцовска, где работал в сфере теплоэнергетики. Ранее он трудился на предприятиях «Бийскэнерго» и «Бийскэнергосбыт» и занимал должность начальника отдела энергетики и газификации и замглавы по ЖКХ, энергетике, транспорту и связи в администрации.

- Александр Заровняев уволился из администрации Бийска в 2019 году в связи в переездом. Тогда его место занял Олег Гузеев. Отметим, что Александра Заровняева в Бийске называют грамотным специалистом, и его возвращению в городе уже рады многие, - отмечает «Бийский рабочий».