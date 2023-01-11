Дорожники объяснили складирование снега на обочинах в Барнауле

С их слов, обеспечить сиюминутный вывоз нереально Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжают чистить дороги от наледи и снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ночь на 11 января в городе на дорогах работали 136 единиц техники.

Силами МБУ «Автодорстрой» было использовано 236 тонн песчано-соляной смеси и восемь тонн песка без соли. Днем в уборке было задействовано более 100 снегоуборочных машин.

- Во время снегопадов первой декады января максимальный упор в своей работе мы делали на оперативную обработку реагентами и расчистку проезжих частей от снега. Снег складировался в валы на обочинах, обеспечить его сиюминутный вывоз во всем городе невозможно – отметил руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин.

Также он добавил, что в морозы дорожники стараются убрать снежные валы с обочин. Иногда вывозить снег с одной улицы приходится и ночью, и днем.