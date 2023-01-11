Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 7:26

Жители Бийска «записываются» к мэру на ремонт машин

Горожане жалуются на плохую дорожную обстановку
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: Сергей Кулыгин, БР

Фото: Сергей Кулыгин, БР

Бийчане продолжают жаловаться на плохую уборку снега и наледи на дорогах. Как пишет «Бийский рабочий», в шутку в соцсетях они стали «записываться» на ремонт машин к мэру.

«На завтра к Щигреву не занимайте,он мне ходовку делать будет», - пишет один из комментаторов.

«Пожалуй, я присоединюсь в очередь на ремонт ходовой», - присоединился еще один подписчик.

«А у меня передние рычаги, стойки полетели от «идеальных дорог». Я следом за вами», - добавил бийчанин.

Напомним, в городе продолжают очищать дороги от ледяной корки, которая возникла после дождя и снегопада. Новый мэр города Виктор Щигрев пояснил, что в городе не хватает техники и реагентов для борьбы с последствиями непогоды.