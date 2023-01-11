Жители Бийска «записываются» к мэру на ремонт машин

Фото: Сергей Кулыгин, БР

Бийчане продолжают жаловаться на плохую уборку снега и наледи на дорогах. Как пишет «Бийский рабочий», в шутку в соцсетях они стали «записываться» на ремонт машин к мэру.

«На завтра к Щигреву не занимайте,он мне ходовку делать будет», - пишет один из комментаторов.

«Пожалуй, я присоединюсь в очередь на ремонт ходовой», - присоединился еще один подписчик.

«А у меня передние рычаги, стойки полетели от «идеальных дорог». Я следом за вами», - добавил бийчанин.

Напомним, в городе продолжают очищать дороги от ледяной корки, которая возникла после дождя и снегопада. Новый мэр города Виктор Щигрев пояснил, что в городе не хватает техники и реагентов для борьбы с последствиями непогоды.