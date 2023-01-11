В Барнауле в январе ограничат движение на нескольких участках

Ограничение
Фото: Олег УКЛАДОВ
В январе в Барнауле закроют для движения несколько дорожных участков. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, водителям придется искать пути объезда.
С 15 января до вечера 15 февраля закроют всю проезжую часть части 2-ой Северо-Западной улицы (от Солнцева до Юрина). Там будут проводить работы по строительству газопровода. А до 5 апреля закрыто движение по улице Пролетарской (от Красноармейского до Радищева). Рабочие на этом участке будут строить теплосети.
Еще на одном участке продлили перекрытие до 30 января. Речь идет о переулке Циолковского от Партизанской до Пролетарской. Ограничение связано с дополнительными работами по строительству теплотрассы.
Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее искать пути объезда.