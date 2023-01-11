Глава алтайского Минздрава рассказал о реорганизации трех направлений медслужбы

Больница Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае реорганизуют три направления медицинской службы. Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, речь идет о фтизиатрии, наркологии и психиатрии.

В первой половине нового года три службы объединят. Так, будет создано одно головное юрлицо для каждого направления, которое будет находиться в Барнауле. Организации в районах и городах края станут структурными подразделениями.

К примеру, в регион планируют создать одно фтизиатрическое медучреждение – Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер с филиалами в городах региона. По двум другим направлениям головными юрлицами станут Алтайский краевой наркологический диспансер и Алтайская краевая психиатрическая больница им. Эрдмана.

- Вопрос оптимизации никогда не стоял и не стоит. Да и чего оптимизировать? У нас достаточно серьезная нехватка медицинских работников в этих службах. И как раз для создания единообразных подходов лечения, диагностики пациентов и принимаются такие решения, - подчеркнул министр.

Кадровые решения коснутся административно-управленческого персонала, данный момент сейчас обсуждают.