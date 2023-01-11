Wink, ёлки и оливье: итоги новогодних просмотров

Фото: ПАО «Ростелеком»

Подавляющее большинство позиций в кинохит-параде заняли российские фильмы и сериалы.

Продолжение любимого новогоднего альманаха «Ёлки-9» уверенно возглавило топ-10 фильмов. Новые герои и четыре волшебные истории из разных точек России (деревня Глухарево, Тюмень, Екатеринбург и Санкт-Петербург) собрали у экранов больше всего зрителей.

В комедии «Оливье» за одним столом с самым новогодним салатом объединились разные поколения, но всех разъединила Любовь (Тереза Диуро) — новая дама сердца главы семьи (Сергей Шакуров). Похоже, что планы родственников на наследство оказались под угрозой, но они не намерены сдаваться.

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» — фильм о том, что всегда происходит только под Новый год. Журналисту (Виктор Логинов), который по редакционному заданию на время стал Дедом Морозом, выпало исполнить мечту маленького Саши. Мальчик хочет, чтобы отец вернулся из долгосрочной экспедиции, но не знает, что это только выдуманная для него легенда.

Ну а те зрители, которым поднадоели добрые сказки, переключились на российский триллер «Сестры». Пытаясь спастись от жестокости мужа, Анна (Ирина Старшенбаум) знакомится с обществом таинственных сестер, которые помогают жертвам домашнего насилия.

Как всегда, большую долю занял детский контент, и здесь в лидерах новогодних просмотров тоже российские фильмы и сериалы (восемь из десяти). Активнее всего смотрели комедию «Грозный папа» о приключениях Ивана Грозного (Евгений Гришковец) в современной Москве. Среди мультфильмов по совокупной аудитории трех проектов лидируют «Три кота», особенно специальная серия «Новогодняя мелодия». Приключения Коржика, Карамельки и Компота эксклюзивно представлены в Wink.

Что касается сериалов, то в лидерах оказались турецкие мелодрамы «Постучись в мою дверь» и «Ветреный». Остальные восемь позиций — это российские проекты. В топ попали сериалы из линейки Wink Originals, которые вышли в 2022 году — «The Тёлки», «Надвое» и «Аврора». С удовольствием зрители смотрели также комедийные сериальные хиты «Вампиры средней полосы» и «Беспринципные».

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