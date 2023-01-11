Выселяемый из жилья алтайский пенсионер обратится к губернатору

Скриншот сюжета «Толка»

История Николая Сутыркина и его семьи, которых выселяют из квартиры, продолжается. Как сообщает «Толк», мужчина обратится к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Семья Сутыркиных прожила в квартире больше 30 лет. Николай трудился на «Алтайкровле», но попал под сокращение за три года до пенсии и не смог приватизировать жилье, полученное в 1995 году по договору найма служебного жилого помещения.

В итоге квартиру передали другому человеку. По закону все правильно, но, как подмечает издание, не по-человечески.

- 28 декабря прошел суд и по факту мы здесь можем проживать до того, как вступит в законную силу решение суда. Это 28 января, – отметила дочь Николая Сутыркина Светлана Казюта.

Несколько лет назад предприятие стало банкротом, а Николаю пришлось через суд доказывать, что он не по своему желанию нарушил договор. После сокращения семья узнала, что квартиру на торгах уже приобрел другой человек.

- Он хочет нас выселить любыми путями. Угрожал даже, что выключит электроэнергию, подселит кого-то в квартиру. После этого нам позвонил его юрист. Мы с ним побеседовали и вышли на то, что будем заключать какой-то договор, арендовать квартиру, - добавила Светлана.

Семья намерена обратиться за помощью к главе Алтайского края Виктору Томенко, а холдинг «Сибирская медиагруппа» готовит запросы в Союз промышленников Алтайского края и правительство региона.