Барнаульский супермаркет «Лэнд 24» подал в суд на бывшего собственника

Иск направлен в арбитраж Фото: Олег УКЛАДОВ

Общество с ограниченной ответственностю «Лэнд 24» обратилось в арбитражный суд с иском против бывшего владельца супермаркета Павла Тулина. С чем это связано, пока неизвестно, как пишет «Толк».

Иск появился в картотеке суда. Истец просит признать недействительными договор уступки прав требования и допсоглашение к нему, которые были заключены в марте и апреле прошлого года. Тулин пояснил, что вопросом занимается его юрист, а сам он не знает, в чем состоят требования. К слову, вместе с Тулиным в качестве ответчиков указаны также предприниматели их Удмуртии и Хабаровского края Олег Антоненко и Виталий Гриднев.

Издание уточняет, что в открытых данных главой организации является Светлана Юркова - сестра Тулина, а супермаркет в 2021 году купила «Мария-Ра».