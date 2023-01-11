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НовостиЭкономика11 января 2023 1:31

На Алтае в два раза увеличилась стоимость дров

За один кубометр просят 2818,5 рубля
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Стоимость выше, чем по Сибири

Стоимость выше, чем по Сибири

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в 2022 году в два раза увеличилась стимость дров. Как сообщает «ФедералПресс», теперь они стоят почти в три раза больше, чем в Кемеровской области.

Купить один кубометр дров можно по цене в 2818,5 рубля - это плюс 41,2% по сравнению с 2021 годом. В Республике Алтай цена еще выше - 2958 рублей. В некоторых регионах Сибири стоимость, наоборот, упала: к примеру, в Омской области до 1814 рублей.

В среднем по Сибири стоимость ров составила 1864,9 рубля.