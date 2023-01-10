В Республике Алтай возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты на косулю

Полицейские преследовали охотников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

- Предварительно установлено, что, находясь в окрестностях с. Ильинка сельчане, не имея лицензии на добычу косули, незаконным способом из зарегистрированного оружия совершили отстрел животного, - рассказали в полиции.

Полицейские преследовали охотников. В итоге они доехали до дома одного из мужчин.

При осмотре двора сотрудники полиции обнаружили подозреваемого и тушу убитого животного. Второй охотник попытался скрыться, однако был задержан.

В ходе разбирательств мужчины признали свою вину. Они рассказали, что убили животное для употребления в пищу.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ.