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НовостиОбщество10 января 2023 11:58

В Республике Алтай возбудили уголовное дело из-за незаконной охоты на косулю

У охотников не было лицензии
Вера Березовская
Полицейские преследовали охотников

Полицейские преследовали охотников

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

- Предварительно установлено, что, находясь в окрестностях с. Ильинка сельчане, не имея лицензии на добычу косули, незаконным способом из зарегистрированного оружия совершили отстрел животного, - рассказали в полиции.

Полицейские преследовали охотников. В итоге они доехали до дома одного из мужчин.

При осмотре двора сотрудники полиции обнаружили подозреваемого и тушу убитого животного. Второй охотник попытался скрыться, однако был задержан.

В ходе разбирательств мужчины признали свою вину. Они рассказали, что убили животное для употребления в пищу.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ.