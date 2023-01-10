В Бийске увеличилась стоимость проезда по понтонному мосту

Предыдущее повышение цены было в апреле 2020 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске изменилась цена проезда по понтонному мосту. Она повысилась на пять рублей, сообщает «Бийский рабочий».

Теперь для легковых автомобилей стоимость проезда равна 40 рублей, а для «Газелей» цена еще выше - 60 рублей.

Предыдущее повышение цены, по данным издания, было в апреле 2020 года.

Напомним, ранее в общественном транспорте Барнаула проезд в общественном транспорте при расчете наличными и банковской картой повысился до 30 рублей.