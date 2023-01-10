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НовостиОбщество10 января 2023 6:17

Мэр Барнаула поручил усилить борьбу с гололедом

Он провел по этому поводу оперативное совещание
Вера Березовская
Дорожные службы работают в усиленном режиме

Дорожные службы работают в усиленном режиме

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил дорожным службам и главам районов усилить борьбу с гололедом. По этому поводу 10 января он провел оперативное совещание, сообщают в мэрии.

– Горожанам некомфортно передвигаться по городу. Несмотря на то, что дорожные службы работают в усиленном режиме, справиться с последствиями оттепели и резкого похолодания пока не удалось, - отметил Франк.

Также мэр поручил главам районных администраций усилить контроль за работой управляющих компаний по очистке дворов от снега и наледи, кровель многоэтажек, борьбе с гололедом возле к соцобъектов, магазинов объектов сферы услуг. Франк отметил, что к работе можно привлекать волонтеров.