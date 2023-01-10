Прокуратура назвала причины ненадлежащего содержания дорог в Барнауле

Износ техники составляет более 70% Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при содержании улично-дорожной сети. О ее результатах рассказали в краевом ведомстве.

Выяснилось, что за 2022 год выросло число ДТП с тяжкими последствиями. От полученных травм скончались 9 человек.

Прокуратура установила, что в большинстве случаев сопутствующими факторами аварии является несоответствие пешеходных переходов предъявляемым к ним требованиям. В числе нарушений - отсутствие дорожных знаков, разметки, светофоров, а также боковых дорожных ограждений и направляющих устройств на автомобильных дорогах общего пользования.

Также важный фактор – своевременная очистка от снега и наледи. На территории города задействовано 274 единицы снегоуборочной техники, но степень износа парка высока.

- Износ технического парка составляет более 70%, недоукомплектованность кадровым составом организаций города, выполняющих работы по очитке улиц - 31%, - приводят данные в прокуратуре.

По данным ведомства, такие показатели влекут за собой ненадлежащее качество содержания дорог.

По результатам проверки прокуратура внесла в администрацию города внесено представление о принятии мер по устранению указанных недостатков.