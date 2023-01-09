Барнаульцы жалуются на сильный гололед в городе

Гололед Фото: Виталий БАРАБАШ

Из-за перепада температур в первый рабочий день после праздников барнаульцев ждал неприятный сюрприз – гололед. Некоторые дорожки похожи на каток.

В социальных сетях барнаульцы сообщают о гололеде в разных районах города. Чтобы не упасть, приходится идти очень медленно и аккуратно. По информации горожан, в некоторых местах дорожки напоминают полосу препятствий, преодолеть которую непрсото.

При этом в горадминистрации отметили, что рабочие посыпают обледеневшие пешеходные дорожки песком во всех районах краевой столицы. Также используют химический реагент «Бионорд, работы продолжаются.