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НовостиОбщество9 января 2023 10:25

Барнаульцы жалуются на сильный гололед в городе

Обледеневшие пешеходные дорожки посыпают песком
Герман Архаров
Гололед

Гололед

Фото: Виталий БАРАБАШ

Из-за перепада температур в первый рабочий день после праздников барнаульцев ждал неприятный сюрприз – гололед. Некоторые дорожки похожи на каток.

В социальных сетях барнаульцы сообщают о гололеде в разных районах города. Чтобы не упасть, приходится идти очень медленно и аккуратно. По информации горожан, в некоторых местах дорожки напоминают полосу препятствий, преодолеть которую непрсото.

При этом в горадминистрации отметили, что рабочие посыпают обледеневшие пешеходные дорожки песком во всех районах краевой столицы. Также используют химический реагент «Бионорд, работы продолжаются.