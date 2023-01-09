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НовостиОбщество9 января 2023 9:35

Прямые авиарейсы в Омск и Тюмень запускают из Барнаула

Улететь туда можно будет уже в январе
Герман Архаров
Первый прямой рейс из Барнаула в Омск состоится 17 января

Первый прямой рейс из Барнаула в Омск состоится 17 января

Фото: Олег УКЛАДОВ

Начиная с января из краевой столицы можно будет улететь прямыми рейсами в Тюмень и Омск. Об этом сказано на сайте международного аэропорта имени Германа Титова.

Прямые авиарейсы свяжут Барнаул и Тюмень уже 9 января. Самолеты станут летать два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3 часа.

Минимальная стоимость билета в одну сторону – 6 тыс. рублей.

Первый прямой рейс из Барнаула в Омск состоится 17 января. В осенне-зимний период самолеты будут летать 1 раз в неделю по вторникам.

Время в пути – 2 часа. Минимальная стоимость билета в одну сторону 4,5 тыс. рублей.