Прямые авиарейсы в Омск и Тюмень запускают из Барнаула

Первый прямой рейс из Барнаула в Омск состоится 17 января
Фото: Олег УКЛАДОВ
Начиная с января из краевой столицы можно будет улететь прямыми рейсами в Тюмень и Омск. Об этом сказано на сайте международного аэропорта имени Германа Титова.
Прямые авиарейсы свяжут Барнаул и Тюмень уже 9 января. Самолеты станут летать два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3 часа.
Минимальная стоимость билета в одну сторону – 6 тыс. рублей.
Первый прямой рейс из Барнаула в Омск состоится 17 января. В осенне-зимний период самолеты будут летать 1 раз в неделю по вторникам.
Время в пути – 2 часа. Минимальная стоимость билета в одну сторону 4,5 тыс. рублей.