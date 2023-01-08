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НовостиОбщество8 января 2023 12:32

Жители Алтая активно подают заявления на новое единое пособие

Оно предназначено для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет
Александра Сапожкова
Выплаты уже назначены для 698 алтайских семей

Выплаты уже назначены для 698 алтайских семей

Фото: Олег УКЛАДОВ

12 565 заявлений на новое единое пособие подано в Алтайском крае по данным на 5 января. Об этом сообщает реготделение Социального фонда России.

Напомним, новая мера поддержки предназначена для беременных и семей с детьми до 17 лет. Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале госуслуг. Работу по рассмотрению заявлений в Алтайском крае начали 3 января. Выплаты уже назначены для 698 алтайских семей.

Новое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. В целом единое пособие заменило ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также выплата по беременности.