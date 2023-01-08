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НовостиЗвезды8 января 2023 3:54

Сериал про московского мажора планируют снять на Алтае

Рабочее название ленты – «Выгорание»
Александра Сапожкова
Сериал будет состоять из двух сезонов и 16 серий

Сериал будет состоять из двух сезонов и 16 серий

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Алтайском крае весной-летом 2023 года планируют приступить к съемкам сериала-драмеди под рабочим названием «Выгорание», сообщает ТАСС.

По словам замминистра культуры региона Алексея Бочарова, сериал будет состоять из двух сезонов и 16 серий. По сюжету, на Алтай из Москвы приезжает мажор, чтобы отдохнуть. Он «выгорел» в жестком столичном графике. На отдыхе с ним происходит несчастный случай, и неожиданно появляется его двойник - представитель социального андеграунда.

По локациям это будет горная местность Алтайского района, поскольку сюжет в числе прочего завязан на спорах об участке заповедной земли для строительства турбизнеса.