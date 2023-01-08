Погода в Барнауле и в Алтайском крае 8 января 2023
Фото: Олег УКЛАДОВ
Краевой Гидрометцентр сообщили о погоде на Алтае 8 января 2023.
Днем, по данным синоптиков, ожидается от -4 до +1 градуса, местами до +6. При этом местами небольшой снег, мокрый снег, метель и гололед. А кое-где даже пройдут дожди.
Ветер будет южный, местами порывы достигнут 17-22 метров в секунду.
Температура в Барнауле +2,+4 градуса. В конце дня небольшой мокрый снег. На дорогах также гололедица.
Отметим, что штормового предупреждения синоптики на этот день не передают.