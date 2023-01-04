Массовая авария в Алтайском крае. Скриншот страницы "Инцидент Барнаул"

Днем 4 января на трассе в Алтайском крае произошла массовая авария.

О происшествии очевидцы рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул». По словам подписчиков, авария произошла на трассе Барнаул-Алейск. На момент публикации подробных данных о количестве участников ДТП и возможных пострадавших не было.

Вместе с тем, другие водители отмечают, что из-за погодных условий видимость на трассах снижена, местами встречаются снежные заносы и сильный ветер. ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Алтайавтодор, полиция, органы местного самоуправления мониторят опасные участки в круглосуточном режиме.

– В готовности находятся семь подвижных пунктов обогрева и семь пунктов временного размещения общей вместимостью более 1500 мест, - добавляют в региональном главке МЧС.