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НовостиОбщество4 января 2023 8:44

До 7 января в Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

Ожидается усиление ветра, снегопады и гололед.
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
До 7 января погода в Алтайском крае будет нестабильная

До 7 января погода в Алтайском крае будет нестабильная

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики до 7 января продлили штормовое предупреждение.

Согласно составленному прогнозу, в ближайшие дни, 5 и 6 января, а также ночью 7 января в крае ожидается снег, мокрый снег, в отдельных местах метели, гололед.

– Усиление ветра в юго-восточных районах 5 и днем 6 января до 19-24 метров в секунду, - также добавляют синоптики.

На дорогах временами сильная гололедица, а ночью 7 января по востоку края снежные заносы. Усиление ветра прогнозируют в Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районах. А в Змеиногорском, Краснощековском, Чарышском, Зональном районах – сильные снегопады, в том числе, мокрый снег.