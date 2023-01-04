До 7 января в Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

До 7 января погода в Алтайском крае будет нестабильная Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики до 7 января продлили штормовое предупреждение.

Согласно составленному прогнозу, в ближайшие дни, 5 и 6 января, а также ночью 7 января в крае ожидается снег, мокрый снег, в отдельных местах метели, гололед.

– Усиление ветра в юго-восточных районах 5 и днем 6 января до 19-24 метров в секунду, - также добавляют синоптики.

На дорогах временами сильная гололедица, а ночью 7 января по востоку края снежные заносы. Усиление ветра прогнозируют в Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском районах. А в Змеиногорском, Краснощековском, Чарышском, Зональном районах – сильные снегопады, в том числе, мокрый снег.