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НовостиПроисшествия4 января 2023 7:54

Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом на Алтае

Госпитализация им не потребовалась
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
В доме пожара не было

В доме пожара не было

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В среду, 4 января, в селе Сосновка Заринского района Алтайского края четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом.

- Отравление получили двое взрослых и дети 15-ти и 10-ти лет. После осмотра медиками госпитализация им не понадобилась, - сообщают в ГУ МЧС России по региону.

При этом в доме пожара не было. По предварительной версии помещение наполнилось угарным газом из-за того, что печная заслонка была закрыта.