Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом на Алтае

В доме пожара не было Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В среду, 4 января, в селе Сосновка Заринского района Алтайского края четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом.

- Отравление получили двое взрослых и дети 15-ти и 10-ти лет. После осмотра медиками госпитализация им не понадобилась, - сообщают в ГУ МЧС России по региону.

При этом в доме пожара не было. По предварительной версии помещение наполнилось угарным газом из-за того, что печная заслонка была закрыта.