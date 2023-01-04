В Барнауле задержали парочку закладчиков

подозреваемых заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали 25-летнюю девушку, которая вместе со своим 45-летним сожителем делала закладки с наркотиками.

Во время досмотра у девушки обнаружили 12 свертков с синтетическими наркотиками. Общий вес составил 8,84 грамма.

- Это является крупным размером, - уточнили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Кроме того было установлено, что ранее девушка в поле зрение правоохранителей не попадала. Чего не скажешь про ее 45-летнего сожителя. Он уже был судим, да и сам долгое время употребляет наркотики. Вместе они фасовали их и делали закладки в лесу и промзонах Барнаула.

Возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых заключены под стражу.