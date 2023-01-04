Все трассы Алтайского края открыты для проезда транспорта

Погодные условия в крае складываются не лучшим образом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на утро 4 января для движения транспорта открыты все трассы.

Как сообщили в «Алтайавтодоре», в 5.30 было восстановлено движение на отдельном участке дороги К-03 «Змеиногорск – граница Новосибирской области», а также в 7.30 было открыто движение по дороге К-26 «А-322 – Горняк – Староалейское».

Напомним, ранее данные участки были закрыты по погодным условиям. Однако не исключено, что ограничения вновь могут ввести. По данным синоптиков, на сутки 4 января продолжает действовать штормовое предупреждение. В крае ожидается снег, местами сильный снег, днем с мокрым снегом, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, а по югу местами порывы будут достигать.