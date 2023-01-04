Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 января 2023 3:07

Все трассы Алтайского края открыты для проезда транспорта

Но в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Погодные условия в крае складываются не лучшим образом

Погодные условия в крае складываются не лучшим образом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на утро 4 января для движения транспорта открыты все трассы.

Как сообщили в «Алтайавтодоре», в 5.30 было восстановлено движение на отдельном участке дороги К-03 «Змеиногорск – граница Новосибирской области», а также в 7.30 было открыто движение по дороге К-26 «А-322 – Горняк – Староалейское».

Напомним, ранее данные участки были закрыты по погодным условиям. Однако не исключено, что ограничения вновь могут ввести. По данным синоптиков, на сутки 4 января продолжает действовать штормовое предупреждение. В крае ожидается снег, местами сильный снег, днем с мокрым снегом, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, а по югу местами порывы будут достигать.