Больше 50 пациентов эвакуировали в больницы Барнаула из районов края в первые дни 2023 года

Пациентов доставили в специализированные клиники Барнаула Фото: Олег Укладов

В первые дни нового, 2023 года, в больницы Барнаула было эвакуировано больше 50 пациентов из районных клиник. Четырем потребовалась перевозка вертолетом.

Такие данные прозвучали на селекторном совещании в региональном минздраве. Там подчеркнули, что несмотря на праздничные дни, жители края должна получать медицинскую помощь в полном объеме.

– Вертолетом 2 и 3 декабря доставлено четыре пациента. Также на месте в районах врачами отделения проведено пять операций, - в частности сообщили на совещании.

Кроме того, на отдельном учете находятся беременные. За их состоянием наблюдают специалисты перинатального центра «Дар». На сегодняшний день они ведут 60 пациенток из числа женщин группы высокого и очень высокого риска.

– В первые дни нового года реанимационной бригадой «ДАРа» из Мамонтовской ЦРБ вывезен новорожденный, сейчас малыш находится под наблюдением высококвалифицированных специалистов, - подчеркивают в министерстве.