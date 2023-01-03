В Алтайском крае выросло число желающих сдать отпечатки пальцев

Отпечатки пальцев Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года изменились правила проведения добровольной дактилоскопии, а в Алтайском крае выросло число желающих пройти процедуру.

– «Откатать пальчики» спешат вполне законопослушные граждане, - сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на региональный главк МВД.

В прошлом году добровольную процедуру в Алтайском крае прошли больше двух тысяч человек. Из плюсов, к примеру, в случае стихийного бедствия или утере документа личность данного гражданина будет установлена в считанные минуты. Причем это можно будет сделать за границей.

– Хранят дактилокарты на защищённых серверах МВД, что исключает криминальное использование, - добавляют в полиции.

Не считая правонарушения, в прошлом году отпечатки помогли установить личности нескольких человек в бессознательном состоянии. Их доставили в больницы без документов, а назвать себя они не могли в силу состояния.

С 1 января пройти добровольную дактилоскопию можно в любом отделе миграционной службы, вне зависимости от места жительства. Вместе с тем можно отозвать свое заявление, если гражданин передумал.