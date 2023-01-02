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НовостиОбщество2 января 2023 3:01

Моржи провели новогодний закал-пробег в Барнауле

Они пробежали по городу
Герман Архаров
Спортсмены выдвинулись из центра Барнаула

Спортсмены выдвинулись из центра Барнаула

Фото: Олег УКЛАДОВ

1 января в Барнауле прошел новогодний закал-пробег под девизом «Встречай Новый год трезво». В нем приняли участие несколько моржей.

Спортсмены выдвинулись из центра Барнаула и закончили на набережной Речного вокзала. После своего пробега они провели заплыв в проруби, а также поздравили друг друга с Новым годом.

Несмотря на минусовую температуру, некоторые моржи были полуголые. Мороз не испугал спортсменов, они даже сфотографировались в снегу.