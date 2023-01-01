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НовостиОбщество1 января 2023 9:50

Жителям Алтая рассказали, как будет работать почта в новогодние праздники

Публикуем график
Вера Березовская
Как будет работать почта

Как будет работать почта

Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, как будут работать отделения Почты России в Алтайском крае. Публикуем график.

Отделения не будут работать в регионе 1, 2 и 7 января. При том пенсии и пособия доставят по графику, который согласован с региональным отделением ПФР.

С 3 по 9 января (за исключением 7 числа) большинство почтовых отделений возобновят свою работу в привычном для всех режимов. Однако некоторые сельские отделения могут работать по иному графику.

Уточнить актуальное расписание можно на сайте Почты России или в мобильном приложении.

Ранее мы публиковали номера экстренных и диспетчерских служб, а также адреса травмпунктов в Барнауле.