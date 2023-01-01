Жителям Алтая рассказали, как будет работать почта в новогодние праздники

Как будет работать почта
Фото: Олег УКЛАДОВ
Стало известно, как будут работать отделения Почты России в Алтайском крае. Публикуем график.
Отделения не будут работать в регионе 1, 2 и 7 января. При том пенсии и пособия доставят по графику, который согласован с региональным отделением ПФР.
С 3 по 9 января (за исключением 7 числа) большинство почтовых отделений возобновят свою работу в привычном для всех режимов. Однако некоторые сельские отделения могут работать по иному графику.
Уточнить актуальное расписание можно на сайте Почты России или в мобильном приложении.
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