Жителя Новоалтайска выселяют из квартиры, в которой он прожил 27 лет

Николай Сутыркин. Скриншот видео телеканала "Толк"

Жителя Новоалтайска пытаются выселить из квартиры, в которой он прожил 27 лет. Подробности сообщает «Толк».

Жилье пенсионеру Николаю Сутыркину и его семье досталось по договору найма служебного помещения. Мужчина 33 года отработал на заводе «Алтайкровля», и по выходу на пенсию должен был оформить квартиру в собственность, как было оговорено в условиях. Но за три года до заслуженного отдыха его сократили. А в 2019 году в отношении ЗАО «Алтайкровля» арбитражный суд Москвы принял решение о несостоятельности. Конкурсное производство подразумевает под собой реализацию имущества предприятия.

Мужчин считает, что сокращение было сделано специально. Бухгалтер предприятия предложила выкупать квартиру по рыночной стоимости. Хотя Сутыркину изначально достались лишь голые стены - весь ремонт он делал сам. А недавно выяснилось, что квартира уже принадлежит другому человеку, который купил ее с торгов.

Теперь Сутыркиных выселяют через суды. И Николаю приходится доказывать, что он не по своей воле ушел с завода. Юрист семьи будет настаивать на том, что именно банкротство предприятия оказалось тем самым непредвиденным обстоятельством, которое помешало исполнить договор.