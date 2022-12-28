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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:31

СК проводит проверку после ДТП с маршруткой и трамваем в Барнауле

Пострадали 8 человек
Герман Архаров
Пострадавшим оказали помощь

Пострадавшим оказали помощь

Фото: Прокуратура Алтайского края

28 декабря в Барнауле на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова столкнулись автобус и маршрутка. В аварии пострадали 8 человек. Правоохранители проводят проверку, пишет СУ СК региона.

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутки. Шесть человек, в том числе ребенка с различными травмами доставлены в городскую больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ГИБДД Барнаула добавили, что также в аварии пострадал один человек, который ехал в трамвае

– По предварительным данным следствия, водитель маршрутного автобуса не уступил преимущественное право проезда трамваю, – подчеркнули в СК.

Следователям СК предстоит установить обстоятельства ДТП, а также дать правовую оценку действиям перевозчика.