Барнаульцы жалуются, что им приходится по сугробам подниматься в гору с остановки

Фото: скриншот из группы «Чёрное и Белое Барнаул»

Жители Барнаула жалуются, что приходится по сугробам подниматься с автобусной остановки в гору. Об этом сообщили в группе «Чёрное и Белое Барнаул».

По словам горожан, речь про остановку на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта в краевой столице. Один из местных жителей утверждает, что приходится на четвереньках по сугробам подниматься в гору.

При этом другие пользователи в комментариях пишут, что в гору поднимаются не все. Так делают, чтобы сократить расстояние и сэкономить время.