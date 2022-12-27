Жителям Алтая перед праздниками напомнили об опасности контрафактного алкоголя

Алкоголь нельзя покупать в несанкционированных точках сбыта Фото: Олег УКЛАДОВ

ГУ МВД по Алтайскому краю напомнило жителям об опасности употребления контрафактного алкоголя. Как сообщили в управлении, им можно отравиться.

- Одним из самых опасных видов контрафакта является контрафакт алкогольной продукции. И здесь речь идет не просто о несоответствии заявленного качества. Употребление суррогатного алкоголя несет смертельную угрозу и может привести к инфарктам, инсультам, слабоумию, потере зрение и к другим страшным недугам, - подчеркнули в ведомстве.

Поэтому алкоголь нельзя покупать в несанкционированных точках сбыта и интернете. Нужно обращать внимание на цену – оригинальные напитки не будут дешевле установленной приказами Минфина России цены. На этикетке должна быть полная информация, а акцизная марка должна быть напечатана на самоклеящейся бумаге.