В Бийске в новогоднюю ночь будут работать трамваи

Трамваи в Бийске. Фото: БР/Сергей Кулыгин

В Бийске с 31 декабря по 8 января включительно изменится движение трамваев. Как сообщает «Бийский рабочий», горэлектротранспорт будет работать и в новогоднюю ночь.

В ночь с 31 декабря на 1 января трамваи будут работать следующим образом:

- № 3С «Коммунарский» - «Садовое кольцо»: с 23:00 31 декабря до 02:00 1 января – с интервалом 37 минут; до 03:16 - с интервалом 1 час 16 минут;

- № 5 «Коммунарский» - «Льнокомбинат»: с 22:48 31 декабря до 02:17 1 января - с интервалом 30 минут; до 03:17 1 января - с интервалом 1 час 00 минут;

- № 7С «Лесозавод » - «Садовое кольцо»: с 23:00 31 декабря до 02:00 1 января - с интервалом 42-46 минут; до 03:26 1 января - с интервалом 1 час 26 минут.

Тариф составит 52 рубля за одну поездку ночью. Транспортные карты не будут действовать.

Тариф на одну поездку в трамвае в ночь с 31 декабря на 1 января составит 52 рубля. 1 и 2 января выпуск трамваев будет сокращен до 10 часов. Кроме того, до 8 января трамваи будут ходить по расписанию воскресенья.