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НовостиПолитика26 декабря 2022 12:17

В Усть-Пристанском районе выбрали главу

Депутаты проголосовали единогласно
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Светлана Шипулина

Светлана Шипулина

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Выборы главы Усть-Пристанского района состоялась в Алтайском крае.

Всего на данный пост претендовало три человека. Светлана Шипулина обошла всех кандидатов и одержала безоговорочную победу.

– Из присутствовавших на сессии 14 депутатов все единогласно проголосовали за Светлану Александровну, - сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Ранее Шипулина работала главой администрации Усть-Пристанского сельсовета, заместителем главы администрации района по социальным вопросам.