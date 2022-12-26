В Усть-Пристанском районе выбрали главу

Светлана Шипулина Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Выборы главы Усть-Пристанского района состоялась в Алтайском крае.

Всего на данный пост претендовало три человека. Светлана Шипулина обошла всех кандидатов и одержала безоговорочную победу.

– Из присутствовавших на сессии 14 депутатов все единогласно проголосовали за Светлану Александровну, - сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Ранее Шипулина работала главой администрации Усть-Пристанского сельсовета, заместителем главы администрации района по социальным вопросам.