Ученый на Алтае получили патент на комбайн для добычи соли

Добывать соль станет проще Фото: Анна СЕМИНА

АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» получило патент на уникальную разработки – комбайн, с помощью которого можно добывать соль из соленых озер.

– Запатентованный комбайн обладает повышенной эффективностью функционирования, которая обеспечивается увеличением длительности работы за счет минимизации возможности возникновения аварийных ситуаций, а в случае их возникновения – их ускоренного устранения, - рассказывают в минэкономразвития региона.

Обслуживание техники достаточно простое, да и персонал в безопасности, что также не маловажно. Еще один плюс – уменьшенные энергозатраты на резание пласта соли.