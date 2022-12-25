Единое пособие для детей и беременных женщин начнут выплачивать на Алтае с 2023 года

Единое пособие будут назначать семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума Фото: Анна СЕМИНА

На Алтае с 2023 года Социальный фонд начнет выплачивать единое пособие для детей и беременных женщин. Об этом напоминает отделение ПФР по краю.

Выплату смогут получать родители детей до 17 лет и женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки. Размер пособия в зависимости от доходов составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка. В среднем по краю выплата на детей составит от 6,6 до 13,3 тыс. рублей в месяц. Для беременных - от 6,9 до 13,9 тыс.

- Единое пособие будут назначать семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума. При оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, - уточнила зам. управляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Подать заявление можно уже в конце декабря на портале Госуслуг. С 9 января – в МФЦ и Социальном фонде.