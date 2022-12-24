В Заринске мошенники похитили у женщины 700 тысяч рублей

Полиция возбудила дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заринске мошенники похитили у жительницы 1994 года рождения 700 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, полицейские ищут злоумышленников.

Предварительно установлено, что женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей полиции. Незнакомка сообщила, что на заринчанку пытаются оформить кредит. Чтобы прервать операцию, нужно было связаться с сотрудником банка.

- Далее на связь вышел «лжесотрудник» организации, под руководством которого заявительница выполняла все указания. В результате всех манипуляций потерпевшая со своих кредитных карт сняла 700 000 рублей, - отметили в полиции.

Все деньги женщина перевела на счет и лишь потом поняла, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбудили уголовное дело.